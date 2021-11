Didier Drogba resaltó la labor de Mohamed Salah en Liverpool: "Si sigue así acabará con mis números"

Didier Drogba, histórico exjugador de Chelsea, se refirió al buen momento por el que atraviesa Mohamed Salah, en la Premier League.

El marfileño habló para el medio de comunicación egipcio 'Mehwar TV', donde mencionó, con gran sentido del humor, que "¡Si Salah continúa así, va a destruir todos mis registros! Quiero llorar...".

Seguido a esto, el hombre de Costa de Marfil recordó el paso que tuvo Salah por Chelsea en 2014, donde el atacante egipcio no pudo demostrar todo su potencial.

"Lo que he visto durante los entrenamientos, y todos sus compañeros te lo dirán, es que la calidad estaba ahí. Solamente, necesitaba tiempo para mostrar su talento... Estaba triste por no contribuir, pero siempre fue bueno. Cuando tienes este tipo de inteligencia, es solo cuestión de tiempo para que explotes", expresó el marfileño.

'Mo' disputó solo 19 compromisos con la camiseta de Chelsea, anotando dos goles y entregando tres asistencias durante su estancia en Londres, respecto a esto, Drogba comentó.

"Cuando miras al equipo que teníamos, no era fácil jugar, pero lo que más me llamó la atención de Mo es que es muy educado, incluso cuando no jugaba", añadió el recordado ariete de los 'blues'.

A pesar de su corto paso por Chelsea, Drogba y Salah formaron un buen vínculo, y así lo hizo entender 'Didi', quien aconsejaba al actual delantero de Liverpool, cuando tuvo problemas para marcar goles con la Roma.

"Me preguntaba como afrontar este tipo de situaciones, yo le compartí muchos ejemplos y experiencias como me pasó a mí y a todos los delanteros", finalizó.