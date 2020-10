Difícil reto: Everton ya conoce su rival para los cuartos de final de la Carabao Cup

Everton es el equipo sensación de Inglaterra. Es uno de los líderes de la Premier League y ahora es uno de los clasificados a cuartos de final de la Carabao Cup. Ha ganado seis partidos, de seis jugados esta temporada entre las dos competencias y para seguir su camino a un posible título de copa de la liga, ya conoce a su rival a vencer.

Jeison Murillo: “A Celta le faltó un poco de profundidad, pero ahora toca pensar en lo que viene"

La tarea en cuartos de final del certamen no será para nada fácil para Carlo Ancelotti y sus dirigidos. Allí los espera Manchester United, que venció 3-0 al Brigthon y que es el tercer equipo con más títulos de la copa, con cinco. El partido está programado para jugarse entre el 22 y 23 de diciembre, en la cancha del Goodison Park.

Jaminton Campaz, figura del Deportes Tolima: "Toca seguir trabajando para que lleguen las ofertas"

Stoke City vs Tottenham; Brentford vs Newcastle y Arsenal vs Manchester City, completan las llaves de cuartos de final de la Carabao Cup.