Dos avionetas 'pro' y 'anti' Arsene Wenger sobrevolaron el cielo de West Bromwich

La pancarta de uno de los aeroplanos, que sobrevolaron este sábado el estadio del West Bromwich, donde el Arsenal perdió 3-1 en la 29ª jornada de la Premier League, pedía la no renovación al técnico francés.

El primer cartel, "NO CONTRACT #WENGER OUT" (No contrato. Wenger fuera) sobrevoló el recinto minutos antes de que comenzara el partido.

El segundo apareció en el minuto 16. Decía: "IN ARSENE WE TRUST #RESPECTAW" (Creemos en Arsène).

Wenger, quien dirige el Arsenal desde 1996, finaliza su contrato en junio y el entrenador no ha decidido si va a seguir al frente del club, en una grave crisis de resultados.

Los ‘gunners’, en caída libre, han perdido en cuatro de las últimas cinco jornadas de la Premier League, además de ser humillado en octavos de la Champions League por el Bayern Munich (5-1 y 5-1).