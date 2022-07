El debate que armaron en Inglaterra sobre una opción de Lionel Messi de jugar en la Premier League

De Lionel Messi siempre se hablará en los países de Europa; mucho más luego de su salida de Barcelona, algo que nadie se esperaba, hacia el PSG. Ahora, algunos creen que es posible verlo con otra camiseta de un club grande del 'viejo continente', si es que se da su salida de Francia.

En Inglaterra siempre han seguido de cerca la actualidad del delantero argentino y una posible llegada a uno de los conjuntos más importantes de la Premier League. Cosa que, hasta el momento, no se ha dado, pero que sigue siendo tema de conversación.

En 'TalkSport', pusieron la posible transferencia de 'La Pulga' otra vez sobre la mesa de debate y apareció un histórico de Manchester City y Liverpool en la charla, para asegurar algo que nadie se esperaba.

"Estamos hablando de la Premier League, ¿no somos realistas? Liverpool no lo aceptaría, City no lo aceptaría. Tottenham no lo aceptaría, no, no creo que lo hicieran", expresó de entrada Danny Mills en la controversia que se vivió hace algunas horas nada más.

Además, el exjugador de los equipos ingleses comparó la última temporada de Lionel Messi con lo hecho por Cristiano Ronaldo en el Manchester United, en su regreso a los 'red devils'.

"Sé que los números de Ronaldo pueden ser un poco mejores y él es más un gran jugador y todo lo demás, pero, en términos de un futbolista puro, Messi es el mejor. Pero, ¿tomarías a Messi ahora en tu equipo? Probablemente no", añadió Mills en sus palabras.

De esa manera, queda claro que no todos quisieran ver a Lionel Messi en el fútbol de Inglaterra por su presente con el PSG, en donde no tuvo su mejor rendimiento, pero cabe resaltar que viene de ganar la Copa América con Argentina y derrotó a Italia en la 'finalíssima', hace unas semanas.