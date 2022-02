El jugador de un club de La Liga con el que Manchester United reemplazaría a Cristiano Ronaldo

La temporada del Manchester United no está siendo como se esperaba. Aunque en la Premier League se repuso en las últimas fechas y está en puestos de Champions League, cayeron escabrosamente en los penaltis contra el modesto Middlesbrough, de la segunda división, y quedaron eliminados de la FA Cup.

Los resultados no tendrían contento a su estrella Cristiano Ronaldo y su continuidad en el equipo no está del todo asegurada. Esto, sumado a que Mason Greenwood, una de las promesas surgida en las divisiones inferiores, tuvo problemas con la ley y no volvería a jugar, los dirigentes de los 'diablos rojos' tendrían en la mira a un delantero de La Liga de España.

Se trata del sueco de 22 años Alexander Isak, actualmente en la Real Sociedad y con paso en el Borussia Dortmund. Después de Erling Haaland y Kylian Mbappé, es uno de los atacantes más apetecidos por los grandes clubes, y Arsenal y Chelsea también estarían detrás de él.

El precio que pagaría el club por el delantero

"Isak tiene una cláusula de compra de 75 millones de libras esterlinas en su contrato con el club La Liga. El United ve a Isak como un posible reemplazo de si Ronaldo se va en el verano. Mientras que el Chelsea lo quiere para reemplazar al delantero Romelu Lukaku, si no se enciende esta temporada" afirmó el diario 'Mirror' de Inglaterra.

Por el momento, el jugador prefiere evitar los rumores: "No estoy hablando de otros clubes. Soy un jugador de la Real, trabajo aquí y este es mi club. Mi trabajo está en el campo y hay otras personas que trabajan afuera", dijo hace poco, en entrevista con 'Mundo Deportivo'.