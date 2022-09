El jugador que Jurgen Klopp no puede ni ver y al que le buscan la salida en Liverpool

No todo es 'color de rosa' para Arthur Melo, reciente fichaje del Liverpool para la temporada 2022/2023. Pese a que el volante brasileño solo lleva dos semanas vistiendo los colores del equipo de Anfield Road, al parecer, su rendimiento mostrado hasta el momento no sería del agrado del cuadro rojo inglés.

Y es que apunta en las últimas horas la prensa internacional que el futbolista nacido en Goiânia, Goiás, Brasil, no está dejando una buena impresión en las toldas del actual subcampeón de la Premier League y de la Champions League. Incluso se habla de que buscarían devolverlo a la Juventus, club en el que militó hasta hace poco.

Señala el medio italiano 'Tutto Mercato' que "la operación sería romper la cesión con la que llegó a Anfield y devolverlo a la Juventus". En otros portales como 'Sports', de Barcelona', y 'Superdeporte.es' también hacen eco de dicha información.

Indica 'Superdeporte.es' que el que no está conforme con su rendimiento y al que no puede ni ver 'ni en pintura' es el mismo entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, puesto que el DT alemán "considera que no encaja con lo que busca de un centrocampista".

El brasileño Arthur apenas ha disputado 13 minutos con la camiseta del Liverpool y lo hizo en la derrota contra Nápoles por 4-1 del pasado miércoles 7 de septiembre por la primera fecha del grupo A de la Champions League.

Todo indica a que Jurgen Klopp y todo el 'staff' del Liverpool se arrepintió del fichaje del brasileño Arthur.