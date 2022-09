El técnico del Manchester United, Erik ten Hag, le da una advertencia a Cristiano Ronaldo

La novela de Cristiano Ronaldo sobre su salida en el último mercado de pases llegó a su final y el 'Bicho' continuará una temporada más en el Manchester United. Los 'Red Devils' contrataron al técnico neerlandés Erik ten Hag en busca de un nuevo proyecto tras las última y 'desastrosa' temporada en la que no pelearon por ningún titulo importante, algo a lo que no está acostumbrado uno de los gigantes del fútbol inglés.

Desde la llegada de ten Hag al banquillo del United ha existido un cortocircuito con Cristiano Ronaldo, quien no quería continuar en el conjunto británico ya que buscaba irse a un club más competitivo y que disputara la Champions League (el United no clasificó y deberá disputar la Europa League) e incluso no fue parte de la pretemporada junto con sus compañeros para ponerse a punto de una temporada que será intensa por la cantidad de partidos previos a la Copa del Mundo.

'CR7' ha sido relegado al banco de suplentes y ha visto pocos minutos en un Manchester United que parece enderezar de a poco el camino con 3 victorias al hilo en Premier (frente al Liverpool, Southampton y Leicester), es por esto que en las últimas horas el entrenador de los 'diablos rojos' se ha referido a la situación del goleador luso.

"Algunas veces seré su amigo, otras su maestro, depende de la situación. Pero, como todos saben él no realizó la pretemporada y no te puedes la puedes perder, es una base" Explicando el porque no es tenido en cuenta en el 11 titular del United.

Además le dio una advertencia: "Jugamos otro estilo de fútbol al del año pasado, por lo que depende de cierto posicionamiento y requerimientos especiales y la otra cuestión es la aptitud" haciendo alusión a la necesidad que tendrá Cristiano Ronaldo de adaptarse a la nueva manera de jugar de su equipo si quiere ser tenido en cuenta y volver a ser un hombre importante en el conjunto rojo de la ciudad de Manchester.

¿Cuantos goles tiene Cristiano Ronaldo en el Manchester United?

El delantero portugués que vive su segunda etapa con los 'Red Devils' tiene 142 goles en 335 partidos oficiales.