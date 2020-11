En Inglaterra comparan a un jugador del Everton con Juan Guillermo Cuadrado

El triunfo del Everton 2-3 sobre el Fulham se derivó a varias causales. No solo por el rendimiento individual de los jugadores sino también al cambio de modulo de Carlo Ancelotti en el equipo.

Isco quiere dejar su casa en Madrid: ¿Quiere ir al Everton con James Rodríguez?

Del tradicional 4-3-3, el entrenador italiano dispuso para este partido, de un 3-4-3, obligado también a las bajas en el lateral derecho, sector por el que ha dado ventajas en las anteriores derrotas.

Lo innovador también fue la inclusión del extremo nigeriano Alex Iwobi como carrilero derecho, ya que es un jugador con características de ataque, pero que se le vio muy bien en dicho compromiso.

Zlatan Ibrahimovic, el hombre récord del fútbol a sus 39 años

"Creo que es perfecto para Iwobi. Puede recoger el balón un poco más profundo y driblar a los espacios y no tener que preocuparse por dónde va a estar", dijo el exlateral derecho del Manchester City, Micah Richards, en el programa "Match of The Day 2', del canal 'BBC Sports'.

Publicidad

Son varios los jugadores de ataque que han sido transformados en el tiempo a laterales y en esa medida hay que destacar a Juan Guillermo Cuadrado . De hecho, Richards fue compañero del colombiano en la Fiorentina, por lo que conoce bien su manera de jugar, así que aprovechó para comparar su labor en la Juventus con la hecha por Iwobi en esta nueva función, pero en el Everton.

¿Es Hernán Darío 'Bolillo' Gómez candidato para dirigir a la Selección Colombia?

"Jugué con Cuadrado en el Fiorentina, que era un lateral derecho con mentalidad de ataque y realmente funcionó. También jugué con Maicon en Manchester City, que tenía un gran patrimonio en el área. Iwobi tuvo eso hoy. Si jugaban contra el Arsenal o el City, podría haber sido defensivo, pero hoy les ha funcionado bien", concluyó el recordado exfutbolista del Manchester City.