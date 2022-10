En Inglaterra investigarán el lanzamiento de monedas a Pep Guardiola, en Anfield

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) investigará el lanzamiento de monedas a Pep Guardiola después del partido entre el Liverpool y el Manchester City en Anfield.

Varios seguidores del Liverpool lanzaron monedas al técnico español desde la grada al término del partido de la Premier League que ganó el Liverpool por 1-0 gracias a un tanto de Mohamed Salah.

Preguntado por el incidente en rueda de prensa, Guardiola dijo: "No me han dado, lo han intentado, pero no lo han conseguido. La próxima vez lo harán mejor".

Además, el Liverpool ha condenado cánticos contra las víctimas de la tragedia de Hillsborough por parte de la afición visitante y pintadas relacionadas también con esta catástrofe, en la que fallecieron 97 aficionados del Liverpool en 1989.

"Sabemos el impacto que pueden tener estos comportamientos en las familias de las víctimas y en los supervivientes de estos desastres", dijo el Liverpool en un comunicado.