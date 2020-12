En Inglaterra piden que "eduquen" a Edinson Cavani y le pongan una sanción más ejemplar

Troy Deeney pidió una sanción mas dura para Edinson Cavani por su publicación "racista" en las redes sociales, tras la victoria de Manchester United sobre Southampton, con dos goles y una asistencia del 'Matador'.

"No creo que sea un castigo suficientemente severo. Creo que a veces tres juegos no son suficientes", aseguró Deeney.

Además de solicitar una sanción más ejemplar, el delantero le pidió a la FA que "eduque" al uruguayo, porque desde su punto de vista "no ha entendido las ramificaciones de sus palabras".

"Es necesario comprender que estas palabras lastiman a las personas y las razones por las que lastiman a las personas", dijo.

Y agregó: "se debe entender lo que es aceptable y lo que no. Nunca está bien, no importa de qué manera se mire. Pero en ningún momento pensó (Cavani) ‘eso no está bien’, eso es lo que me preocupó un poco".

Finalmente, Deeney afirmó que "no creo que haya querido insultar a nadie, pero necesita ser educado sobre lo que es aceptable y lo que no".