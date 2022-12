“En los entrenamientos no doy todo de mi”: Eden Hazard

El atacante belga habló sobre su rendimiento en los partidos, en los que recibe muchas faltas y prefiere evitar desgastarse en los entrenamientos, para jugar mejor y más seguro en los encuentros oficiales.

Eden Hazard es uno de los futbolistas más destacados en las últimas temporadas del Chelsea, por esa razón habló con el diario inglés ‘Evening Standard’ de como hace para protegerse de las lesiones, debido a que recibe muchas faltas durante los partidos.

Publicidad

Lea también: Eduardo Berizzo DT del Sevilla, fue operado con éxito de su cáncer de próstata

“¿Que si cuido mis piernas en los entrenamientos?, si, para ser honesto debo decir que en los entrenamientos no lo doy todo. Cuando tenemos simulacros, algunos se vuelven locos, pero no quiero que me den patadas en el entrenamiento. Intento tomármelo con calma”.

Además, el belga de 26 años expresó que, “no tenemos muchos descansos en la temporada, así que trato de ‘descansar’ en los entrenamientos y luego en los partidos lo doy todo. ¿Si tengo muchos moretones?, sí. Recibo muchas faltas, la mayoría en el tobillo. Pero no me quejo. Es parte del fútbol”, finalizó Eden Hazard, quien es el jugador más desequilibrante del onceno ‘blue’.

Vea también: Conozca todos los detalles de cómo será el sorteo del Mundial de Rusia 2018