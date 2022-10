Erick ten Hag: ‘’No ingresé a Cristano Ronaldo por respeto a él y su gran carrera’’

El pasado sábado 1 de octubre se disputó el derbi de Manchester, partido válido por la novena fecha de la Premier League. En un partido sumamente movido, ‘los diablos rojos’ salieron goleados 6 a 3 del Etihad, casa del Manchester City . El extremo inglés, Phil Foden, y el delantero noruego, Erling Haaland , anotaron tres goles cada uno. Por su parte el delantero francés, Antony Martial, marcó un ‘hat trick’,de esta manera aportó a la cuota ofensiva del United.

El astro portugués, Cristiano Ronaldo , inició en el banco de emergentes, una situación la cual no es tan sorprendente en la actualidad teniendo en cuenta que solamente ha sido titular en un partido de los seis que ha disputado a lo largo de la presente temporada con el United. Lo que sí resultó inesperado para muchos fue que el jugador luso no disputó ni un solo minuto del partido, incluso cuando su equipo estaba siendo totalmente dominado por el rival.

Publicidad

Respecto a dicha situación, Erik Ten Hag, director técnico del Manchester United, declaró lo siguiente en rueda de prensa:

‘’No ingresé a Cristano Ronaldo por respeto a él y su gran carrera, y lo otro era la ventaja que podía traer Martial, él necesita los minutos’’, dijo el entrenador.

Además, el técnico neerlandés enfatizó en la falta de espíritu competitivo que tuvo su equipo.

‘’Es bastante simple, es una falta de fe, no fuimos lo suficientemente valientes, cometimos errores tácticos y luego fuimos golpeados, cuando no crees en la cnacha que no puedes ganar partidos, eso es inaceptable'', agregó.

Publicidad

‘’Los últimos cuatro juegos sí trajimos esa actitud en la cancha, una creencia fuerte. Aquí fue al revés. Es normal en nuestro proceso que tengamos contratiempos.Tenemos que aprender de ello'', de esta manera Ten Hag concluyó su análisis.

¿Cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo a lo largo de su carerra?

El astro portugués ha jugado 941 partidos competitivos a lo largo de carrera, en los que ha logrado anotar 699 goles y realizar 221 asistencias, según el portal 'Transfermarkt'.

Publicidad

¿Cómo va el Manchester United en la liga local?

‘Los diablos rojos’ actualmente están ubicados en la sexta casilla de la Premier League con 12 puntos, producto de cuatro victorias y tres derrotas. Cabe mencionar que el United tiene un partido pendiente contra el Crystal Palace, en condición de visitante, juego válido por la séptima fecha de la Premier League.

¿Cuándo volverá a jugar el United?

El siguiente partido del Manchester United será el próximo jueves 6 de octubre, en condición de visitante, contra el conjunto griego, Omonia Nicosia, juego válido por la tercera jornada fecha de la fase de grupos de la Uefa Europa League.