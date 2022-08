Erik ten Hag anda 'hasta la coronilla' con el tema Cristiano Ronaldo y Manchester United

Todos los días aparecen nuevas informaciones relacionadas con Cristiano Ronaldo y su presente en Manchester United , que en el arranque de la temporada de la Premier League sufrió una sonada derrota con un marcador de 4-0 frente al modesto Brendford. Y en medio de esa caída, también se habla del astro portugués y sus actitudes, ya que es bien sabido que se quiere marchar para otro club para la temporada que se encuentra en curso.

Y ahora sobre ese caso se viene hablando de Erik ten Hag, entrenador del United, quien ha cambiado de parecer en el tema de Cristiano Ronaldo. Aunque en un principio manifestó en ruedas de prensa que quería contar con el nacido en Madeira, ahora estaría dispuesto a que los directivos le abran la puerta y se marche.

Según se ha filtrado, el número '7' no comparte mucho con sus compañeros de equipo, se ve apartado y meditabundo y tampoco parece compartir algunos conceptos futbolísticos con su entrenador.

Si el astro del fútbol mundial no se encuentra a gusto y su deseo es salir; pues lo mejor es que busque un equipo en el que se sienta a plenitud y no a regañadientes como lo viene haciendo en Manchester United.

Desde hace ya varias semanas Cristiano Ronaldo ha dado claras muestras de que no quiere mantenerse vestido de rojo. Así no se presentó a tiempo a la pretemporada, no estuvo en la gira que hicieron y cuando apareció en Inglaterra lo hizo, incluso, acompañado de Jorge Mendes, su famoso empresario, quien ha tratado de encontrar el sí de algún importante equipo en Europa, pero no ha sido posible cumplir con esa tarea.

Recientemente para CR7 se habló de la posibilidad de llegar al Atlético de Madrid, pero eso no ha avanzado hasta la fecha. Y así ha sucedido con otros clubes para los que lo han puesto a sonar. Sin embargo, uno de los temas que se analiza es el alto sueldo que devenga y sin duda, sus poses de estrella de siempre.

De esa manera, solamente el tiempo dirá qué va a pasar con Cristiano Ronaldo, que quiere jugar la Champions League y tener mayor protagonismo, ya que Manchester United se encuentra en una seguidilla de resultados discretos desde el semestre pasado.