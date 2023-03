Erik ten Hag calificó la actuación del Manchester United como "poco profesional" e "inaceptable"

Erik ten Hag acusó a sus jugadores del Manchester United de una actuación "poco profesional" e "inaceptable" en la humillante derrota por 7-0 sufrida el domingo ante su acérrimo rival, el Liverpool.

La derrota del Manchester United fue la peor de su historia contra el Liverpool y la más abultada de toda su historia.

El equipo de Ten Hag se derrumbó tras ir perdiendo con el gol inicial de Cody Gakpo justo antes del descanso.

El Liverpool marcó seis goles en la segunda parte, con un nuevo tanto de Gakpo, mientras que Mohamed Salah y Darwin Núñez anotaron sendos dobletes antes de que Roberto Firmino coronara uno de los resultados más sorprendentes de la historia de la Premier League.

Publicidad

El técnico del United, Ten Hag, se quedó cenizo en la línea de banda mientras el marcador seguía aumentando, y admitió que sus jugadores se habían dejado la piel.

"Creo que hemos jugado una buena primera parte. Un error de organización justo antes del descanso. En la segunda parte no estuvimos a la altura. No hemos estado a la altura. No jugamos como un equipo. Fue poco profesional. Sí (estoy enfadado). Sin duda", declaró Ten Hag a la BBC.

"Estoy sorprendido porque he visto en las últimas semanas y meses que este equipo es resistente y tiene una actitud ganadora. En la segunda parte no tuvimos una actitud ganadora en absoluto. No nos ceñimos al plan y no hicimos nuestro trabajo".

Publicidad

"No nos replegamos y fue muy poco profesional" sentenció el neerlandés.

La increíble derrota se produjo sólo siete días después de que el equipo de Ten Hag pusiera fin a seis años de sequía de trofeos del United al derrotar al Newcastle por 2-0 en la final de la Copa de la Liga disputada en Wembley.

Decepcionado y enfadado

Aquel resultado se anunció como el inicio de una nueva y audaz era para el United, y Ten Hag fue elogiado por transformar un equipo que acabó sexto en la Premier League el curso pasado antes de su llegada procedente del Ajax en la temporada de clausura.

Publicidad

Pero la pésima actuación del United en un partido tan importante demostró cuánto trabajo le queda por hacer a Ten Hag para reconstruir un club que no gana el título desde 2013.

El United, que sigue tercero en la Premier League, ya había sufrido una vergonzosa derrota por 6-3 ante el Manchester City esta temporada, así como un 4-0 en Brentford.

Fue un nuevo bajón, pero Ten Hag instó a su equipo a usarlo como motivación para el resto de la temporada, empezando por el partido de ida de octavos de final de la Europa League del jueves en casa ante el Real Betis.

Publicidad

"Ya hemos visto en el pasado que podemos recuperarnos. Después del Brentford, después del Manchester City. Esto es definitivamente un fuerte revés y es inaceptable. Estoy muy decepcionado y enfadado por ello", dijo.

"Es un golpe de realidad. Tenemos que asumirlo con fuerza".

El centrocampista del United Bruno Fernandes se hizo eco de la petición de Ten Hag de una respuesta contundente a la abyecta rendición en Merseyside.

"Es muy frustrante y decepcionante. Es triste porque es un resultado muy malo. Vinimos aquí con una mentalidad diferente antes del partido", declaró Fernandes a Sky Sports.

Publicidad

"Intentamos ir al ataque y marcar goles, pero perdimos un poco el equilibrio. Hemos concedido demasiados espacios contra este tipo de equipo. Tenemos que evitarlo".

"Tuvimos reveses en el pasado y tenemos que volver rápido otra vez. Así es el Manchester United. Podemos caer, pero tenemos que volver a levantarnos" culminó.