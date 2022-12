Erik Ten Hag, duro con Cristiano Ronaldo: "Necesitas las personalidades adecuadas en el vestuario"

Cristiano Ronaldo es de los nombres que ha sonado últimamente con frecuencia en los tabloides deportivos. La figura y crack portuguesa se encuentra con su selección en el Mundial de Qatar 2022, certamen en el que este sábado 10 de diciembre enfrentará a la sorpresiva Marruecos, por un cupo a la semifinal. Pero mientras llega el partido, desde Inglaterra salieron a relucir unas declaraciones del entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, quien se refirió a la salida de 'CR7'.

Fue en una entrevista con la web oficial de los 'diablos rojos' que el entrenador neerlandés habló de la marcha del experimentado delantero. Su respuesta fue bastante tajante y contundente.

Publicidad

"Se marchó, es parte del pasado. Ahora miramos hacia adelante, miramos al futuro", dijo de entrada el director técnico del Manchester United.

A lo que reglón seguido añadió: "Necesitas las personalidades adecuadas en el vestuario, ya no para ganar un partido, sino para ganar trofeos".

Cristiano Ronaldo y el Manchester United llegaron a un acuerdo para darle finalización a su contrato antes de que rodara el balón en tierras cataríes. El oriundo de Funchal, Madeira, había dado una entrevista al periodista Piers Morgan y allí arremetió en contra de Erik Ten Hag y también contra los 'diablos rojos'.

En una de las frases, el portugués afirmó: "No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no muestra respeto por mí. Si no me muestras respeto, nunca lo tendré por ti. No hubo empatía con mi hija enferma. Me han convertido en una oveja negra".

Publicidad

Recordemos que el conflicto del entrenador neerlandés con Cristiano Ronaldo se dio antes de la pretemporada del equipo con miras a la campaña 2022/2023, debido a que el número '7' no se unió a esta. Luego se vio relegado al banquillo de suplentes y en varias oportunidades el portugués se mostró frustrado.

Erik ten Hag has addressed Cristiano Ronaldo's Manchester United departure for the very first time... 👀



[🎥] MUTV pic.twitter.com/K1WN0tnmuG — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 7, 2022

Publicidad

Cristiano Ronaldo en la actualidad se encuentra sin equipo y aunque en medios internacionales lo vincularon con el Al Nassr, equipo en el que milita el arquero colombiano David Ospina, el propio jugador se encargó de desmentir dichos rumores luego del triunfo de Portugal sobre Suiza, en los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

"No, no es cierto", fueron las palabras que pronunció la figura y referente de la selección de las 'quinas' en la zona mixta del estadio Lusail.