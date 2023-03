Erling Haaland es seria duda en el Manchester City, para enfrentar al Liverpool por Premier League

Erling Haaland, delantero del Manchester City, se ausentó este jueves del entrenamiento del equipo y es seria duda para medirse este sábado al Liverpool.

El noruego sufrió una lesión en la ingle en el partido de FA Cup que el City venció al Burnley hace diez días, en el que Haaland hizo un 'hat trick', y ha estado estos días en Barcelona sometiéndose a pruebas para conocer el alcance del problema.

Haaland se perdió los dos partidos de Noruega clasificatorios para la Eurocopa de 2024, frente a España y Georgia, y no se ha entrenado los dos últimos días con el City, lo que pone en el aire su participación este sábado en el choque contra el Liverpool.

“Esperábamos que esto fuera solo una molestia que se trasladaría al sábado, pero después de hacer pruebas y exámenes ayer, quedó claro que no llegará a los juegos contra España y Georgia. Es mejor que se quede en su club y que el equipo médico del Manchester City le haga su respectivo seguimiento", fue lo que dijo el doctor de la Selección de Noruega: Ola Sand.

Igualmente, su padre, Alfie Haaland, pudo describir la lesión de su hijo como un "simple golpe y ya está", y se vio optimista para el regreso a la acción en la Premier League: “En primer lugar, no soy médico y, en segundo lugar, creo que es un simple golpe y ya está. No puedes simplemente pasar dos semanas sin entrenar y luego lanzarte directamente a una pelea. Debe haber progresión en la recuperación, pero, si no recibe el entrenamiento adecuado con el equipo, entonces no jugará. Se trata de cómo responde al tratamiento en los próximos días."

Por ahora, Jurgüen Kloop, técnico del próximo rival de Haaland: el Liverpool, espera volver a tener su equipo completo con el posible regreso de Luis Díaz en Premier League. El colombiano ya tuvo presencia en los entrenamientos de los 'reds' luego de tener un buen proceso de recuperación y adelantar el progreso en esta última fecha FIFA.

El ariete noruego ha marcado 42 goles en 37 partidos esta temporada, siendo el mejor curso de su carrera. Su baja es sensible para un City que tiene una desventaja de ocho puntos con el Arsenal, pero con un partido menos, y que este sábado recibirá en el Etihad Stadium al Liverpool, que necesita la victoria para no perder comba en la lucha por el cuarto puesto de la Premier League.