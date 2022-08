Erling Haaland, feliz por su triplete en la victoria 6-0 del Manchester City frente al Nottingham

l noruego Erling Haaland, autor de un 'hat trick' este miércoles ante el Nottingham Forest en partido correspondiente a la liga inglesa de fútbol, describió su actuación como "increíble".

"Ha sido increíble, nada más que añadir", dijo Haaland en BT Sport tras convertirse en el primer jugador en la historia de la Premier League en marcar nueve goles en sus primeros cinco partidos en la competición.

"Hemos seguido haciendo lo que hicimos en la segunda parte contra el (Crystal) Palace. Jugar, jugar y jugar. Ha estado bien".

"Hasta el momento me ha ido bien, no me puedo quejar. Vamos a jugar mucho partidos, así que es importante que sigamos así y que disfrutemos todo lo que podamos", añadió el delantero noruego.

Tras cinco partidos, Haaland domina a placer la tabla de goleadores con nueve tantos, cinco más que el serbio Aleksandar Mitrovic, del Fulham.

Haaland que llegó en este mercado de pases proveniente del Borussia Dortmund, se ha acoplado rápidamente al equipo dirigido por el español Pep Guardiola y se ha adaptado de igual forma a una liga como la Premier.

Al delantero del City solo le bastaron menos de 45 minutos del encuentro este miércoles frente al histórica y recién ascendido Nottingham Forest para demostrar todo su poderío defensivo y repetir la tripleta del sábado cuando enfrentaron al Crystal Palace, en el Etihad Stadium, mismo escenario de hoy y su nueva casa.

Además de los tres goles de Haaland, los 'citizens' terminaron la goleada con anotaciones delo portugués Joao Cancelo y un doblete de otro recién llegado al club inglés, el joven argentino Julián Alvarez que cumplió su primer partido como titular con el conjunto de Manchester.

