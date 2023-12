¿Erling Haaland jugará contra el Crystal Palace, de Jefferson Lerma?: las novedades del noruego

Erling Haaland, delantero del Manchester City, será baja este fin de semana en el partido de Premier League contra el Crystal Palace.

El delantero noruego sufrió una lesión ósea por estrés en el pie y se ha perdido los dos últimos partidos del City, contra el Luton Town y el Estrella Roja de Belgrado, y tampoco participará este sábado contra el Crystal Palace, escuadra en la que milita el volante colombiano Jefferson Lerma. El partido comenzará a las 10:00 de la mañana en el Etihad Stadium.

"No creo que juegue", dijo Pep Guardiola en rueda de prensa este viernes 15 de diciembre; no obstante, agregó: "Pero quizás me sorprenda".

El director técnico técnico español confirmó que está realizando trabajo de rehabilitación y que la esperanza es que pueda viajar la semana que viene a Arabia Saudita para disputar el Mundial de Clubes.

Erling Haaland celebra gol con Manchester City - Foto: DARREN STAPLES/AFP

"Tendremos que ver si puede jugar el primer partido o el segundo", aseguró Guardiola en su charla con los medios de comunicación.

Nominado a los 'The Best' como mejor jugador del 2023

De otro lado, el noruego Erling Haaland, de 23 años, opta al premio después del primer triplete del Manchester City, de Pep Guardiola, con la Liga de Campeones, la Copa de Inglaterra y la Premier League.

En los 33 partidos que disputó en esas competiciones durante el periodo de clasificación, Haaland vio puerta en 28 ocasiones.

Entre otras distinciones, Erling Haaland también recibió la Bota de Oro europea, la Bota de Oro de la Premier League inglesa y el doblete de los títulos de Jugador y Jugador Joven de la Premier.

Los otros nominados para dicho galardón son el argentino, y gran favorito, Lionel Messi y el francés, Kylian Mbappé. El ganador se conocerá el próximo 15 de enero en una ceremonia que se realizará en Londres. En la rama femenina, la colombiana Linda Caicedo opta por el galardón de la mejor futbolista.

¿Cómo va el Manchester City en la Premier League?

El actual campeón de la Champions League se ubica cuarto en la tabla general de la Premier League con 33 puntos, tras 16 juegos disputados. Por su parte, Crystal Palace, donde milita Jefferson Lerma, sólo ha sumado 16 enteros y se instala en la posición número 15.