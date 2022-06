"Es un poco loco que se vaya Sadio Mané de Liverpool, es uno de los mejores jugadores del equipo"

Mucho se habla en Europa por estos días del inminente fichaje de Sadio Mané por parte del Bayern Múnich, de Alemania, luego de que el propio jugador aseguró que quería nuevos aires y por eso le pidió a los directivos del Liverpool que le dieran posibilidades de marcharse de Inglaterra. Incluso, este martes, ya se ha informado en diferentes medios, que el atacante ya pasó los exámenes médicos en el famoso cuadro de la Bundesliga.

Esto ha motivado reacciones y comentarios en la prensa inglesa. En ese orden de ideas, el que habló al respecto fue el arquero Lorius Karius, quien compartió con el senegalés en el conjunto que dirige Jurgen Klopp.

Publicidad

“Sería un traspaso loco porque Mané es uno de los mejores jugadores del Liverpool”, dijo Karius en una entrevista con "Bein Sports'.

Como alemán que es, el polémico y tristemente celebre Karius, quien cometió dos errores en la final de la Champions League que perdió Liverpool contra Real Madrid en 2018, celebra que un jugador como el africano pueda llegar al balompié de la Bundesliga.

Así comentó que "si ya el Bayern de Múnich logra fichar a alguien como él, entonces solo puedes felicitarlos a ellos y a la Bundesliga también. Sería otra estrella en la liga. Sadio Mane es muy reservado, muy centrado".

Karius remató sus declaraciones con optimismo, ya que cree que Mané podrá brillar con Bayern. "Siempre me he llevado muy bien con él, en realidad con todos. Si viene a Alemania, no tendrá ningún problema para adaptarse", indicó el guardameta, que por estos días se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo para el segundo semestre de 2022.

Publicidad