Este es Liverpool, el nuevo equipo de Luis Díaz

Liverpool es uno de los clubes más grandes de la Premier League, con historia, tradición y reconocimiento en Europa y en el mundo entero. Allí llegó, con la confirmación oficial de la noticia, Luis Díaz , quien es la nueva joya del fútbol colombiano.

El cuadro 'red' fue fundado en 1892 y, en principio, se llamaba Everton F. C. and Athletic Grounds Ltd. En 1893 se unió de manera oficial al balompié profesional inglés.

Su primera liga llegó en 1901, tras varios años de gestiones para conseguir la gloria en su país. En la actualidad, juegan en Anfield Road, un escenario deportivo para más de 54 mil personas, que alientan con todo y, partido a partido, entonan el famoso 'You Never Walk Alone', canción que se convirtió en su himno previo a los encuentros.

El nacimiento de este equipo es peculiar, ya que surgió de una disputa que hubo entre el Everton y John Houlding, dueño del estadio de Anfield. Cuando los 'toffees' decidieron irse a jugar a Goodison Park, Houlding creó al Liverpool.

Los títulos fueron llegando de a poco. En 1914, levantaron la primera FA Cup; la Liga nacional de 1901 y, de los más importantes en el siglo XX, fueron las Liga de Europa, que se ganaron en las temporada 1972/1973, 1975/1976 y 2000/2001.

Además, algo que nunca olvidarán los hinchas de este conjunto será el bicampeonato de lo que hoy es la Champions League, en las campañas 1976/|977 y 1977/1978. También la obtuvieron en 1980/1981, 1983/1984, 2004/2005, 2018/2019.

En total, Liverpool tiene 69 títulos 'sobre la mesa'. Un verdadero campeón del fútbol internacional y que tiene un proyecto muy importante, que en la actualidad va de la mano del entrenador Jurgen Klopp.

El máximo goleador del equipo es Ian Rush, quien tiene 346 anotaciones. Quien más tiene partidos disputados es Ian Callaghan, con 857 apariciones.

El clásico rival en la ciudad es Everton, desde que John Houlding decidió crear a los 'reds'. En Inglaterra, tienen una confrontación histórica con Manchester United, que inició como una rivalidad entra las ciudades de estos dos equipos cuando se llevaba a cabo la Revolución Industrial y que se trasladó a los campos de juego.

El derbi del noroeste de Inglaterra es uno de los compromisos más esperados de la Premier League y, seguramente, Luis Díaz estará esperando el momento para saltar al césped y defender la camiseta de su nuevo equipo, un gigante de Europa.