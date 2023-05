No, gracias.

Everton empató 2-2 con Leicester City y Yerry Mina no tuvo acción con los 'toffees' Este lunes, Everton se jugó un partido vital para permanecer en la máxima división de Inglaterra, pero no pasó de la igualdad con el Leicester City. El colombiano Yerry Mina nuevamente fue suplente y no le dieron minutos.