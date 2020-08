Exfutbolistas del Arsenal respaldan las condiciones que exige Aubameyang, para su renovación

Tema de conversación por estos días en la interna del Arsenal ha sido la renovación del delantero francés, Pierre Emerick Aubameyang, pues desde Inglaterra manifiestan que el jugador no se pone de acuerdo con la directiva.

Sin embargo, el exdelantero Perry Groves, quien jugó en los 'Gunners' entre 1986 y 1992, habló para el portal 'TalkSport' sobre la situación del goleador del club y su extensión de contrato.

"No quiero saber como fanático del Arsenal, incluso sabiendo los tiempos difíciles que estamos pasando, que Aubameyang comenzará a recibir 445 mil o 555 mil euros por semana. No me importa, porque algunos jugadores lo merecen. Hace la diferencia", indicó el exfutbolista.

Arsenal consiguió el título de la FA Cup el sábado pasado frente al Chelsea, donde el delantero francés anotó doblete y fue importante en la consecución del trofeo y el cupo a torneo Europeo.