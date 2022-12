Faustino Asprilla: “Volvería al Newcastle si tuviera la oportunidad de entrenar a los delanteros”

El exatacante del cuadro blanquinegro de la Premier League se mostró complacido por la nueva etapa que emprendería el club con sus eventuales nuevos dueños árabes.

El colombiano Faustino Asprilla también retó a los potenciales nuevos accionistas del Newcastle United a meter al equipo en Liga de Campeones, además del hecho de poder entrenar a los delanteros de la institución.

El dueño del Newcastle, Mike Ashley, está en conversaciones para vender el club al consorcio PCP Capital Partners, que cuenta con el apoyo económico de la corona de Arabia Saudí, por más de 300 millones de libras.

Publicidad

Ya hay fecha en el calendario: la Liga de fútbol surcoreana arrancará, el 8 de mayo, sin público

Asprilla, que militó en el Newcastle de 1996 a 1998, dijo en una entrevista con la cadena británica Sky Sports que el objetivo de los dueños del Newcastle tiene que ser devolver al club al plano internacional.

"Tienen que elegir jugadores top que quieran ir al Newcastle con la ambición de ganar la Liga de Campeones. Creo que es esencial para poder tener éxito", explicó el colombiano.

"Todos queremos al Newcastle de vuelta entre los mejores del mundo, no solo en la Premier League, pero también en la Champions, haciendo las cosas bien, pero sin precipitarse", añadió.

Además, el colombiano abogó por mantener al entrenador actual, Steve Bruce, y se ofreció para entrenar en el futuro a los delanteros del club.

"Si me dieran la oportunidad de entrenar a los delanteros, estaría encantado de volver, porque me gusta la gente de Newcastle y la forma en la que me trataron", indicó Asprilla.