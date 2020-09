¡Fidelidad pura! Mikel Arteta reveló por qué Pierre-Emerick Aubameyang no fichó por el Barcelona

El actual mercado de transferencias en Europa ha sido atípico y sin muchos movimientos importantes debido a la crisis económica que atraviesan algunos clubes a raíz de la pandemia por el coronavirus. Más aún lo ha estado en Barcelona, luego de la novela que terminó con la continuidad de Lionel Messi en el club.

Sin embargo, para borrar la mala imagen de la campaña pasada y poder conquistar títulos. En esa tarea, durante buen tiempo e nombre de Pierre-Emerick Aubameyang sonó con fuerza para reforzar el plantel 'Cul´e'.

No obstante, esa ilusión se diluyó en la última semana, con el anuncio de la renovación del delantero gabonés con el Arsenal, hasta 2023. Esto llamó la atención ya que los 'Gunners' no jugarán Champions League este año, y el Barcelona necesita con urgencia el poderío goleador de 'Auba', por lo que ganarse un lugar en la titular del 'Barça', no sería muy trabajoso.

En cuanto a esos rumores que colocaban a Aubameyang fuera del Arsenal, el entrenador Mikel Arteta se refirió sobre por qué se demoró la renovación del contrato del delantero y cómo lo convenció para quedarse en el equipo de Londres.

"Hice mi parte, explicando lo que teníamos pensado hacer y lo importante que él es en todo ello, le explique lo que estamos construyendo, eso es todo. El club tiene que apuntarse el mérito por ello (la renovación) y por el grupo de personas que juntó para que se quedase".

"Nuestro club es tan grande como ellos. Lo más importante es lo que estamos inspirados a ser y lo que podemos lograr en el futuro. Debemos asegurarnos que nuestros jugadores creen en el proyecto", dijo el español acerca del supuesto interés del Barcelona y del Inter de Milán por contratar a Aubameyang.

En las dos jornadas de Premier League, el Arsenal ha demostrado una notable mejoría en su juego de la mano de Mikel Arteta, una muestra de ello es que el conjunto 'Gunner' marcha segundo en la tabla y además, se adjudicó el primer título de la temporada en Inglaterra: el de la Community Shield, al vencer a Liverpool. Así que es por esto que el delantero habría tomado la decisión de quedarse.

"Creo que una gran razón por la que Auba se queda es porque tenemos un equipo increíble. Tenemos un grupo de personas fantástico y siente el amor de la afición", concluyó Arteta.