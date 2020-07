¡Fiesta en la casa de Bielsa! El ascenso del Leeds se celebra por todo lo alto

Había tres caminos para que el Leeds United, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, ascendiera a la Premier League de Inglaterra luego de 16 años de ausencia.

El primero era que su inmediato perseguidor, West Bromwich, perdiera en su salida este viernes frente al Huddersfield Town. El otro, que el Brentford, tercero en la tabla, hiciera lo propio contra Stoke City en la mañana del sábado. Y por último, que el mismo Leeds le ganara al Derby County el domingo.

Para no seguir alargando la ilusión del cuadro de Bielsa, la primera alternativa fue la que se dio. 2-1 cayó el West Brom y las calles de Leeds se vistieron de fiesta.

Las celebraciones en el estadio Elland Road no se hicieron esperar, pero lo que causó gran curiosidad fue la numerosa cantidad de aficionados que llegaron a la casa del adiestrador argentino para agradecerle por la vuelta a primera.

Con la simpatía y humildad que lo caracteriza a Bielsa, salió a saludar de codo a cada uno de los simpatizantes que no pararon de elogiarlo, a lo que el rosarino respondió "No hablo inglés, así que sólo les digo 'Thank you, thank you'".

Luego, el 'Loco' tuvo tiempo para tomarse algunas fotos con los más chicos y disfrutar de la alegría que significa regresar a un club tradicional del fútbol inglés a primera división.