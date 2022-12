“Guardiola me dijo que me convertiría en una pieza importante del City”: Gabriel Jesús

El delantero brasileño habló para ‘FourFourTwo’ del porqué fichó por el Manchester City, su admiración al técnico español y sus aspiraciones en el fútbol.

Gabriel Jesús lleva 15 goles oficiales con el equipo inglés y se consolidó en el onceno titular de Pep Guardiola, quien supo y resalta siempre las cualidades del delantero brasileño, por esa razón lo convenció de fichar por los ‘citizens’.

"Muchos clubes me querían, pero Guardiola me llamó y me dijo que me convertiría en una pieza importante de su proyecto en el City. Obviamente, esto me hizo sentirme deseado y pesó mucho al elegir el Manchester City como destino", expresó Gabriel Jesús acerca de la influencia que tuvo el técnico español en su fichaje.

Además, añadió que desde el primer día en Manchester se sintió muy alagado por Guardiola, y de la misma manera lo cataloga como ‘un entrenador de otra categoría’. "Cuando aterricé en Mánchester, fui directamente a la Ciudad Deportiva del City, Guardiola estaba allí esperándome”, expresó el atacante.

Por último, el brasileño quiere figurar en un futuro no muy lejano entre los mejores jugadores del mundo, pero dijo que, "necesito trabajar muy duro y mejorar mucho y eso es lo que haré. Espero que en el futuro pueda estar entre los mejores jugadores del mundo, pero hay un largo camino por recorrer", finalizó Gabriel Jesús, quien llegó a Inglaterra en 2016, por una suma de 32 millones de euros desde el Palmeiras, de Brasil.

