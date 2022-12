Gylfi Sigurdsson se convirtió en el fichaje más costoso de Everton

El volante islandés llegó por una suma de 49.4 millones de euros que pagaron a Swansea. El equipo inglés que también tiene en sus filas a Wayne Rooney, quiere ser protagonista en la Premier League.

El mediocampista islandés Gylfi Sigurdsson se unió al Everton en un traspaso en el que el Swansea recibirá 49,4 millones de euros (45 millones de libras, 58 millones de dólares), anunció este miércoles el club de destino.

"Este es un club ambicioso y está claro que venir aquí es venir en la buena dirección. Lo más importante es que este equipo siga ganando partidos y escalando en la tabla", comentó Sigurdsson a la televisión del Everton.

Poco antes, el entrenador de los 'Toffees' ya había dado la bienvenida a su nuevo pupilo, incluso antes de que fuera oficial.

"He visto al médico y no hay ningún problema", declaró Koeman tras el reconocimiento médico del jugador. "Tiene todavía que firmar, pero ya le he visto de azul", añadió el entrenador en la víspera del partido de la Europa League contra el Hajduk Split.

Sigurdsson, de 27 años, se unió por cinco años y se convierte en el jugador más caro de la historia del Everton (45 millones de libras, 49,4 millones de euros). Tendrá un salario estimado en 100.000 libras semanales.

Jugó un papel decisivo en la permanencia del Swansea en la Premier League la pasada temporada, gracias a sus 9 tantos y sus 13 asistencias.

El Everton perdió recientemente a su estrella belga Romelu Lukaku, al que compró por 31 millones de libras y vendió por 75 millones de libras al Mánchester United.

En el segundo club de Liverpool, el jugador, de 27 años tendrá como compañero de vestuario a Wayne Rooney, su adversario en la derrota histórica de la selección de Inglaterra (2-1) ante Islandia en los octavos de final de la Eurocopa de Francia-2016.