¡Hay noticias de Yerry Mina!, Frank Lampard confirmó que no estará frente al Watford

La actual temporada de Yerry Mina con el Everton no ha sido la esperada por las seguidas lesiones que ha presentado el nacido en Guachené, Cauca. El defensor, de 27 años, volvió actuar el fin de semana con su club frente a Leicester, por la Premier League, luego de superar unas molestias físicas, no obstante, no pudo continuar en el partido y tuvo que ser sustituido a los 17 minutos.

Este martes en rueda de prensa, Frank Lampard, entrenador de los 'toffees​', dio un parte de actualidad sobre la salud del jugador 'cafetero'. Así, las noticias que llegan desde Inglaterra no son muy alentadoras, según relata el medio 'Liverpool Echo'.

“ Yerry tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, por lo que no jugará en este juego (contra Watford)", dijo de entrada el timonel del Everton.

¿Qué más dijo Lampard de Yerry Mina?

Pero el anuncio va más allá, ya que el mismo medio sostiene que Mina "podría estar fuera hasta el último partido de la temporada". De ese modo, cuando Lampard fue consultado si el zaguero iba poder actuar contra Brentford, el domingo 15 de mayo, el DT sostuvo: "Probablemente, no".

ℹ️ | "Yerry Mina se perderá el partido contra el Watford debido a una pequeña lesión en la pantorrilla; mientras que Mykolenko estará disponible ya que solo sufrió un calambre".



Frank Lampard y la actualización del equipo para enfrentar al Watford. pic.twitter.com/Uzy43HuyIo — Everton (@EvertonESP) May 10, 2022