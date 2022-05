Hinchas del Manchester United apoyaron a Cristiano Ronaldo tras derrota contra el Brighton

Manchester United perdió el sábado 4-0 en su visita al Brighton, en juego válido por la jornada 36 de la Premier League. Dicho resultado dejó al equipo en el que milita Cristiano Ronaldo sin oportunidad de disputar la Champions League en la siguiente temporada.

Tras el juego en el The American Express Community Stadium, imágenes de 'CR7' riéndose sarcásticamente dentro del campo, tocándose el cabello en señal de frustración por la humillante derrota se hicieron virales. Hasta el punto de que los hinchas del United compartieron la misma sensación que tenía el exReal Madrid en el césped y trinaron algunos comentarios como: "No culpen a Ronaldo por reírse, yo también me estoy riendo. No están en condiciones de usar la camiseta".

Mientras que otro fanático que aparece en Twitter como @dazizz puntualizó: "Ronaldo riéndose de sus compañeros te lo dice todo".

Estos son algunos de los gestos que compartieron los fanáticos del fútbol en las redes

Ronaldo laughing at his teammates tells you everything — Darren Izzard (@Dazizz) May 7, 2022

Al menos que cambie de equipo, @Cristiano Ronaldo no jugará en la próxima edición de la @ChampionsLeague #UCL.



El @ManUtd quedó hoy descartado para participar.



CR7 ha estado en las últimas 19 ediciones y es el máximo ganador del torneo (5 títulos) desde el nuevo formato 1992-93 pic.twitter.com/6Qz8rbohGb — Sergio Trochez Reza (@SergioTrochez) May 7, 2022

Cristiano Ronaldo volvió a Manchester United con ganas de querer triunfar y devolverle el cariño que una vez les dio en 2003-2009. Hoy el equipo que cuenta con grandes estrellas no avanza, no juega y se ve derrotado sin capacidad de reacción. pic.twitter.com/ATDTN9FpxJ — Ayrton Pinedo (@Pinedo214) May 7, 2022