Hora y dónde ver Bournemouth vs Liverpool EN VIVO, por la Premier League

Liverpool tendrá que visitar una dura plaza en el fútbol de Inglaterra cuando se enfrente al Bournemouth, este domingo 21 de enero, por la Premier League.

Para este encuentro se espera que estén los colombianos Luis Sinisterra y Luis Díaz con sus respectivos equipos, donde son protagonistas y figuras ambos.

Bournemouth vs Liverpool, hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Premier League

Fecha: domingo 21 de enero de 2024

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Vitality

Transmisión: ESPN y Star Plus

Eso sí, Bournemouth y Liverpool viven realidades distintas en la Premier League, ya que los de Merseyside están en la lucha de los primeros puestos pensando en el título. De hecho, actualmente los dirigidos por Jurgen Klopp son líderes en la tabla de posiciones, con 45 puntos, dos más que el Manchester City. Por su parte, los ‘cherries’ están en la mitad de la tabla, en la casilla 12, en la búsqueda de algún certamen internacional para la siguiente temporada.

Para el partido de este domingo se espera que el colombiano Luis Díaz sea titular con el Liverpool, ya que es pieza clave en el ataque y aún más ante la ausencia del egipcio Mohamed Salah, quien está con su selección disputando la Copa Africana de Naciones. El guajiro lleva seis goles en esta temporada, tres en la Premier League, dos en la Europa League y el reciente que fue importante contra el Arsenal, por la FA Cup.

Luis Díaz celebra gol para Liverpool - Foto: Julian Finney/Getty Images

Por su parte, el también colombiano Luis Sinisterra no es titular indiscutible en el elenco dirigido por el español Andoni Iraola, pero siempre que entra es importante y ha dejado buenas sensaciones, algo que le han destacado hasta los hinchas del Bournemouth.

De esa manera, todo está 'servido' para un partido atractivo en el estadio Vitality, este domingo, con dos equipos que tienen ideas de juego marcadas, con entrenadores que están siendo protagonistas esta temporada en la Premier League.