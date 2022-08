Hora y dónde ver Manchester United vs Liverpool, por la Premier League

El Manchester United arranca la tercera fecha como colista, posición a la que los 'Red Devils' no están acostumbrados históricamente y que tratarán de abandonar el lunes, en la tercera fecha de Premier League contra el Liverpool (12º), que tampoco conoce la victoria en este arranque de campeonato.

El neerlandés Erik Ten Hag no ha conocido un inicio de temporada sencillo en el banquillo del United, y tras la derrota en Old Trafford contra el Brighton (2-1) y la contundente goleada recibida en Brentford (4-0), la labor de iniciar la remontada en el clásico de Inglaterra contra el Liverpool no parece sencilla.

Como nota positiva para los 'Red Devils', el equipo entrenado por el alemán Jurgen Klopp tampoco está teniendo un arranque sencillo, con dos empates que le alejan ya a cuatro puntos del líder, el Manchester City. Los 'Reds', además, no podrán contar en este partido con su fichaje estrella del mercado, el uruguayo Darwin Núñez, que cumplirá el primero de los tres partidos de sanción luego de su tarjeta roja por dar un cabezazo a Joachim Andersen.

En el equipo de Merseyside se espera que Luis Díaz Marulanda sea titular, acompañado de Mohamed Salah y Roberto Firmino, los atacantes disponibles para el encuentro.

Actualmente, el Liverpool no ha ganado en la presente Premier League 2022/23, ya que en sus dos primeras fechas empató: primero 2-2 contra Fulham y recientemente 1-1 frente a Crystal Palace, en ese último duelo en el que marcó el atacante guajiro.

Ahora, el elenco dirigido por Jurgen Klopp se medirá a uno de sus máximos rivales históricos, el Manchester United, este lunes, por la jornada 3 del campeonato inglés.

Hora y dónde ver Manchester United vs Liverpool por Premier League:

Fecha: lunes 22 de agosto de 2022

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Old Trafford

Transmisión: ESPN y Star Plus