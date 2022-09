Jaime Carragher no se guardó nada: categorizó de ‘’vergonzosa’’ la actualidad del Liverpool

El Liverpool no atraviesa su mejor momento, los dirigidos por Jürgen Klopp solo han ganado dos partidos de siete disputados a lo largo de la presente temporada. Los números hablan por sí solos, el conjunto británico actualmente ocupa la séptima casilla de la Premier League con nueve puntos y en la Champions League fueron goleados 4-1 en el primer encuentro de la fase de grupos, de hecho el único gol de los ‘reds’ lo anotó el jugador colombiano, Luis Díaz .

Una situación totalmente opuesta a la vivida en los últimos años, ya que en el 2019 se consagraron campeones de Europa, cuando vencieron al Tottenham en Madrid y en el 2020 conquistaron la Premier League.

Publicidad

El ex jugador del Liverpool, Jamie Carragher, expresó su molestia respecto a la pobre actualidad deportiva del club, en el medio inglés, ‘BCS’.

"El problema no es ese partido (vs Napoles). Olvídate de este juego. Para mí, la gran preocupación es: ¿esto va a continuar a lo largo de la temporada? ¿Es el fin de un ciclo? ¿Se ha equivocado el Liverpool en los fichajes del verano? Porque este equipo parece estar muy lejos de ello. Es vergonzoso. Realmente lo es. Lo he dicho antes, defienden como niños y este es el gran problema ahora mismo", declaró Carragher.

‘"Esa energía no existe ahora, así que los cuatro de atrás tienen que adaptarse y tienen que retroceder tres o cuatro metros. Eso es todo lo que estamos hablando. Pero si siguen jugando así van a tener un gran problema en términos de la Premier League y la clasificación para la siguiente ronda de la Champions League", concluyó Jaime.

Publicidad

¿Cuándo será el próximo partido del Liverpool?

Tras el aplazamiento de la séptima fecha de la Premier League, por la muerte de la Reina Isabel II, el equipo de ´lucho’ se medirá contra el Ajax, en condición de local, el próximo martes 13 de septiembre a partir de las 2:00 p.m., partido válido por la segunda jornada de la fase de grupos de la Uefa Champions League.