James, Richarlison y Calvert Lewin y otros tridentes que meten miedo en la Premier League

La Premier League ha comenzado demasiado movida y con mucha expectativa. A pesar de la crisis económica que atraviesan muchos equipos de fútbol a raíz de la pandemia por el coronavirus, se presentaron algunos fichajes emocionantes y que prometen dar grandes presentaciones durante la temporada.

James Rodríguez, Timo Werner, Kai Havertz y Gareth Bale, quizá, son los más sonados y que llegan a sus respectivos equipos para ser pelearle el título de la liga al Liverpool y al siempre favorito Manchester City.

Todos estos fueron contratados con la tarea principal de aportar numerosos goles y asistencias para sus conjuntos.

Hasta el momento, se han jugado 18 partidos en las dos primeras jornadas del certamen inglés, y ha tenido un promedio goleador altísimo. 66 anotaciones en total, con un promedio de cuatro dianas por partido.

Por esto, a continuación repasamos los tridentes ofensivos que más prometen en los equipos que esperan pelear el título de la Premier League y puestos de Champions League.

Everton (Richarlison, Dominic Calvert-Lewin y James Rodríguez)

Los ‘Toffees’ son co-líderes de la Premier League en dos fechas jugadas. Aunque tienen los mismos puntos que otros poderosos como Arsenal o Liverpool; los dirigidos por Carlo Ancelotti aventajan a sus rivales por el poderío goleador que mostraron en el último juego contra el West Bromwich.

Everton tiene al máximo anotador de la liga: Dominic Calvert-Lewin, quien marcó en los dos primeros juegos de la competición, despachándose con un triplete en el último partido. Dicho compromiso significó además, el estreno en las redes para James Rodríguez, que también dio una asistencia y participó en otros dos goles de su equipo.

El que no ha podido anotar ha sido Richarlison, goleador del Everton en las últimas dos temporadas con 13 dianas, en cada una. Aún así, el brasileño dio una asistencia a su compañero Calvert-Lewin en el duelo del último sábado.

Chelsea (Timo Werner, Kai Havertz y Christian Pulisic)

Los ‘Blues’ hicieron una millonaria inversión para la presente temporada con el objetivo de luchar en todos los torneos. Los que más resuenan son los alemanes Timo Werner y Kai Havertz, quienes llegaron para darle mucho más gol al conjunto dirigido por Frank Lampard.

El exdelantero del Leipzig viene de anotar 34 goles en todas las competencias en la temporada anterior. Mientras que Havertz, la nueva joya del fútbol alemán, marcó 18 tantos y dio nueve asistencias en la última campaña con su exequipo, el Bayer Leverkusen.

En las dos primeras jornadas, Frank Lampard ha alineado a la dupla alemana con el joven Mason Mount en el frente de ataque. Sin embargo, el jugador que completa la terna en la delantera del Chelsea sería Christian Pulisic.

El estadounidense se ha perdido el inicio de la presente temporada por lesión, pero en el curso anterior fue la figura del equipo al anotar 11 goles y dar 10 asistencias.

Liverpool (Sadio Mané, Mohammed Salah y Roberto Firmino)

Si de algo no debe preocuparse Jurgen Klopp es de la capacidad goleadora de sus dirigidos. Con 85 goles, fue el segundo equipo que más marcó en la temporada anterior de la Premier League.

Sadio Mané y Mohammed Salah fueron los máximos artilleros ‘Reds’, con 18 y 19 tantos cada uno, y de hecho, ya lo son en la presente temporada. En la primera fecha, el egipcio anotó un triplete en el triunfo 4-3 frente al Leeds. Mientras que en el último partido contra Chelsea, Mané convirtió los dos goles de la victoria del Liverpool.

En tanto, Roberto Firmino queda un poco más atrás en el ítem goleador, aunque su tarea es fundamental dentro del esquema de Klopp. Prueba de ello son sus nueve goles y ocho asistencias en el último curso.

Manchester United (Anthony Martial, Marcus Rashford y Bruno Fernandes)

Los ‘Red Devils’ son un equipo que tiene que mejorar con urgencia su promedio de gol. En las dos primeras jornadas apenas a marcado en una oportunidad y no fue por intermedio de ninguno de sus goleadores en la temporada pasada.

Anthony Martial y Marcus Rashford fueron los que más goles gritaron en la campaña 2019-2020, con 17 dianas cada uno por Premier League. A Bruno Fernandes, quien llegó al United en enero de 2020, le bastaron siete meses para convertirse en un futbolista importante de cara a la portería rival. En la pasada temporada marcó ocho tantos y repartió siete asistencias.

Manchester City (Raheem Sterling, Gabriel Jesús y Kevin De Bruyne)

Con 102 goles, el City fue el equipo con más anotaciones en la temporada anterior de la liga inglesa. Sus máximos artilleros fueron Raheem Sterling, Sergio Agüero, Gabriel Jesús y Kevin De Bruyne, en ese orden, con 20, 16, 14 y 13 goles, respectivamente.

El equipo dirigido por Pep Guardiola apenas ha jugado un partido en el presente curso de la Premier League. Fue victoria 3-1 sobre el Wolverhampton, y en que dijeron presente dos de sus goleador: De Bruyne y Gabriel Jesús.

El delantero brasileño será el titular, al menos, en el inicio de la campaña, ya que Sergio Agüero estaría ausente uno o dos meses más por lesión. Por su parte, el belga fue el máximo asistidor de la liga anterior con 16 pases gol.

Tottenham (Harry Kane, Heung-Min Son y Gareth Bale)

El pasado año liguero no fue el mejor para los ‘Spurs’. No clasificaron a la próxima Champions League y no pelearon instancias finales de ningún torneo. Además, solo dos de sus jugadores superaron la barrera de los 10 goles en la última Premier League.

Harry Kane fue el máximo artillero del equipo en la liga con 18 tantos, seguido por Heung-Min Son, con 11. De hecho, ellos dos son los autores de los cinco goles del Tottenham en lo corrido de la presente Premier. Cuatro tiene el coreano, y uno tiene el delantero británico. Para ayudar en ese promedio goleador, ahora el frente de ataque del club londinense será completado por Gareth Bale.

Arsenal (Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette y Willian)

Los ‘Gunners’ no pudieron comenzar la temporada de una mejor manera. Se adjudicaron el título de la Community Shield y han ganado sus dos juegos de la liga. Puntaje perfecto y son uno de los punteros.

Parte fundamental ha sido gracias a su capitán y goleador Pierre-Emerick Aubameyang, quien finalizó la temporada pasada en el tercer lugar de tabla de artilleros de la Premier, con 22 goles.

Ahora, el gabonés marcó en un partido, mientras que su otro atacante estrella, Alexandre Lacazette, ya tiene dos dianas en las dos fechas de la liga. El que completa el tridente del Arsenal para la presente temporada, es Willian, flamante fichaje para este año. El brasileño anotó nueve goles en la pasada campaña con el Chelsea.