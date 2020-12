"James Rodríguez debería ir al banco de suplentes, si Everton tuviera más jugadores de calidad"

Parece que el romance que tenían en Inglaterra con James Rodríguez está sufriendo algunas fisuras. El cucuteño fue considerado el fichaje estrella del Everton a inicio de temporada y sus rutilantes presentaciones en las primeras fechas fueron elogiadas por buena parte de la prensa británica.

Desde Italia afirman que Atalanta dejaría ir a Duván Zapata si pagan 50 millones de euros

Ahora, el equipo 'toffee' ha encadenado una serie de malos resultados y en los que el volante colombiano no ha podido brillar, ni tampoco hacer intervenciones de lujo como para cambiar la historia. Por eso, su rendimiento ha sido tema de conversación en diferentes programas de análisis de la Premier League e incluso ya hasta pusieron en entredicho su titularidad en el elenco azul de Liverpool.

"No está ofreciendo al equipo tanto como debería, y si Everton tuviera más jugadores de calidad en el banquillo, estoy seguro de que James no sería titular, ya que no ha hecho mucho en los últimos tres o cuatro partidos", sentenció el exjugador inglés Gabriel Agbonlahor para el programa 'Sports Bar Weekender', de la emisora 'talkSPORT'.

"No está teniendo la pelota como lo estaba consiguiendo en los primeros juegos. Creo que ha sido descubierto un poco, para ser honesto", añadió.

Junior enfrenta a Coquimbo en una Sudamericana que tiene como fuertes a los equipos argentinos

Publicidad

A mediados de año y antes de recalar en la liga inglesa, James fue duramente criticado después de afirmar que en 2019 decidió rechazar la opción de compra que el Bayern Múnich tenía sobre él, en razón a las bajas temperaturas que hacen en la ciudad alemana.

Liverpool no se salva del clima frío y para Agbonlahor, ese puede ser un factor determinante en el bajo rendimiento mostrado por Rodríguez en los últimos juegos.

"Creo que James ha sentido el frío, ¿verdad?. Tiene frío y probablemente piensa: 'No me di cuenta de que hacía tanto frío en Inglaterra'".

La Champions League define sus clasificados a octavos de final en una atractiva jornada de fútbol

Por último, el exdelantero de Aston Villa fue crítico con el aporte en ataque que está haciendo James Rodríguez y fue tajante al afirmar que el Everton necesita de otro jugador para ayudarle a sus delanteros: "Calvert-Lewin y Richarlison necesitan un poco más de ayuda de otra persona", concluyó.