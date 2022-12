Jefferson Lerma: “Sueño con llegar a un equipo grande, por eso me arriesgué de venir al Bournemouth”

El volante habló de su presente en la Premier League, donde fue considerado como uno de los 10 mejores refuerzos de la presente temporada.

Jefferson Lerma, centrocampista colombiano al servicio del Bournemouth, manifestó su alegría por la buena temporada que vive con el club inglés y lo que aspira para su futuro.

“Muy contento por todo lo que he estado haciendo y mi evolución en la Premier League”, manifestó el vallecaucano, de 24 años, en entrevista con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

El ‘8’ del Bournemouth mostró su alegría por ser considerado como uno de los mejores refuerzos de la Liga de Inglaterra, según el portal deportivo Four Four Two.

“Todas esas cosas le suceden uno cuando se hacen las cosas bien, pero es algo extra que no puede desviarlo a uno de los objetivos”, comentó.

Sobre sus metas, Jefferson Lerma aseguró que una de las razones por las que decidió cambiar de equipo en el pasado mercado de fichajes está relacionado en con su deseo llegar a otro equipo en el futuro.

“Sigo soñando como aquel niño de llegar a un club grande, di ese paso de arriesgar porque para nadie es un secreto que en el Levante estaba muy bien y tenía buenas condiciones”, expresó.

“Quise abrir otro camino y seguir anhelando cosas grandes y objetivos para una gran carrera”, complementó.

El centrocampista también se refirió a su adaptación al fútbol inglés y los requerimientos del técnico Eddie Howe, quien le ha pedido cambiar un poco su estilo de juego.

“Lo único que me han piden diferente a mis capacidades, es jugar más rápido, porque muchas veces tenía el balón en los pies y querían que tuviera más fluidez”.

Por último, Lerma quien estuvo con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018, habló sobre los partidos preparatorios de la ‘tricolor’ bajo la dirección de Arturo Reyes y en los cuales no estuvo.

“La Selección hizo bien las cosas y esa fue la imagen de dejó para todos, se mostró un buen ambiente”, concluyó.

