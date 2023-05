Jhon Durán entró al minuto 80, en la derrota 1-0 de Aston Villa contra Wolverhampton, por Premier

El Wolverhampton, con un tanto del portugués Toti, ganó 1-0 al Aston Villa y desinfló sus ilusiones europeas tras encadenar su segunda derrota consecutiva con la que se queda a un punto del Brighton, séptimo con tres partidos menos) y a tres del Tottenham, sexto a tres puntos de distancia. El colombiano Jhon Durán comenzó como suplente, pero al minuto 80 ingresó al campo de juego, por orden del técnico Unai Emery.

A pesar de eso, el delantero antioqueño no pudo hacer mucho en cancha, ante un rival que defendió a 'capa y espada' y no le permitió ni tener mucho contacto con el balón, por lo que no tuvo chances claras de marcar gol.

El equipo de Unai Emery no podía fallar si quería mantener sus aspiraciones continentales. Después de caer la pasada jornada frente al United en Old Trafford (1-0), necesitaba tres puntos para mantenerse en la pelea.

Sin embargo, no pudo con el Wolves, que se adelantó pronto, a los nueve minutos, con un cabezazo de Toti a la salida de un córner lanzado por Ruben Neves que no pudo salvar el argentino Emiliano Martínez.

Con el tanto de Toti, el Wolves jugó al conservadurismo y salió airoso del encuentro. El Villa acumuló ocasiones, pero Emi Buendia, Ollier Watkins, Ashley Young, Tyrone Mings pecaron de falta de puntería o se encontraron con buenas intervenciones de José Sá.

Al final, con muy poco, el Wolves se llevó una victoria con la que matemáticamente consiguió la salvación (está a diez puntos de distancia de las plazas peligrosas con nueve puntos en juego) y que provocó un paso atrás en las aspiraciones europeas del equipo de Emery.

¿Cuál es el próximo partido del Aston Villa?

El equipo dirigido por el técnico Unai Emery y donde milita el colombiano Jhon Durán, deberá pasar la página y pensar en el duelo frente al Tottenham, el próximo sábado 13 de mayo a las 9:00 a.m.