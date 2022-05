John Barnes: “Cristiano Ronaldo provoca una falta de unidad y armonía en el Manchester United"

El Manchester United no ha tenido su mejor temporada, a pesar de tener grandes jugadores como el portugués Cristiano Ronaldo , el británico Jadon Sancho y el francés Paul Pogba.

Los dos técnicos de la campaña, el noruego Ole Gunnar Solskjaer y el alemán Ralf Rangnick no pudieron encontrar la solución a las irregularidades del conjunto de 'los red devils' y también tuvieron mala suerte con las lesiones de sus jugadores.

El club que ahora será dirigido por el neerlandés Erik Ten Hag, finalizó en la sexta posición de la Premier League, con 58 puntos, lo que le alcanzó para conseguir la última plaza de clasificación a la UEFA Europa League.

Uno de los exjugadores más representativos de uno de sus máximos rivales, el Liverpool, señaló a uno de los integrantes de la nómina del Manchester United de ser los culpables de la poca estabilidad en el nivel del equipo.

Se trata de John Barnes, estuvo diez años en el cuadro de Anfield, quien criticó duramente a Cristiano Ronaldo. “Ronaldo provoca una falta de unidad y armonía. Cuando la pelota no le llega, agita los brazos en el aire. Y ese es un gran ejemplo, ¿no?. La armonía en el Manchester United es un problema y ¿quién causa este problema?, Ronaldo", afirmó el ahora comentarista deportivo, en declaraciones con 'Daily Mirror'.

"Da vueltas como diciendo 'es culpa de los demás, yo estoy haciendo mi trabajo'. Pero esto no es lo que hace un líder, sino el comportamiento de aquellos que piensan solo en sí mismos. Los fanáticos lo aman y cuando las cosas no salen como él quiere, siempre parece decir 'no es mi culpa'. Y un equipo no funciona así", señaló Barnes sobre el comportamiento del futbolista 'luso' en cancha.

¿Cuántos títulos tiene Cristiano Ronaldo en la Premier League?

Ha sido campeón en tres ocasiones, todas con el Manchester United en su primer paso por el club. Dichas consagraciones se dieron en las temporadas del 2007, 2008 y 2009.