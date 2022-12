José Heriberto Izquierdo volvió a jugar con el Brighton, en la derrota contra Manchester City

El delantero colombiano no jugaba un partido oficial desde el Mundial de Rusia 2018, donde disputó un partido con la camiseta 'tricolor'.

Este sábado, Manchester City venció 2-0 al Brighton & Hove Albion, en el Etihad Stadium, por la séptima fecha de la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola enlazan cuatro triunfos en línea.

La principal novedad fue el regreso del extremo colombiano, quien no había podido estar en la presente temporada por una lesión de rodilla. El ex Once Caldas y Brujas, de Bélgica, ingresó al minuto 83.

El City no falló y despachó con facilidad al Brighton, gracias a los goles de Raheem Sterling y Sergio Agüero. Este triunfo coloca a los ‘cityzens’ al frente de la tabla de posiciones de la Liga de Inglaterra.

Le puede interear: ¡Golazos! Hugo Rodallega marcó de chilena y de tiro libre en la victoria del Trabzonspor

En otro partido, El Arsenal amplió a cinco victorias consecutiva su racha actual en la Premier League, al vencer por 2-0 al Watford.

Los de Unai Emery, contando todas las competiciones, encadenan siete triunfos consecutivos y el triunfo ante el Watford de Javi Gracia les consolida en puestos europeos, siendo quintos en estos momentos con quince puntos.

Los goles de Craig Cathcart en propia puerta y de Mesut Özil en la recta final de partido decantaron el encuentro en favor de los de Highbury, a los que el método de Emery cada vez les sienta mejor.

