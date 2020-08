José Mourinho quiere a un jugador del Real Madrid: le quitaría un peso de encima al ‘merengue’

Gareth Bale no está interesado en seguir en el Real Madrid, por eso el equipo español estaría abierto a una posible salida del jugador galés, por el alto salario que tiene el extremo. José Mourinho lo querría en Inglaterra, en los 'spurs'.

“El futuro de Gareth Bale es una de las grandes incógnitas y uno de los principales problemas en el Real Madrid. El club blanco no cuenta con el galés, el mejor pagado de la plantilla, y lo ha puesto en el mercado”, afirmó 'Mundo Deportivo'.

FIFA prolonga suspensión del presidente de la Federación de Haití por escándalos sexuales

Sin embargo, la salida del ex Tottenham no sería tan fácil debido a que “Bale no tiene intención de irse y parece estar dispuesto a quedarse hasta 2022 sin jugar”, indican en España.

José Mourinho siempre ha pretendido a Gareth Bale, el actual técnico de los ‘spurs’ lo querría en su equipo, tal como le interesó cuando dirigió al Manchester United, pero ni la ‘casa blanca’ ni el jugador aceptaron las condiciones económicas en ese momento y, justamente esa sería la ‘piedra en el zapato’ nuevamente para que el extremo se una al portugués en Inglaterra.

El Leeds de Marcelo Bielsa visitará al Liverpool, en Anfield Road, en su debut en la Premier League

Publicidad

“El problema para que el galés se vaya es principalmente que Bale no quiere marcharse y, sobre todo, bajarse el sueldo”, añadió 'Mundo Deportivo'.

En este orden de ideas, el técnico luso deberá buscar y tratar de convencer al jugador para que se pueda llegar a un acuerdo económico ya que, como afirman desde España, el Real Madrid estaría dispuesto a dejarlo ir gratis.

“Si Mourinho quiere a Bale, debe convencer al jugador para que se rebaje su sueldo. Algo que, por el momento, no parece estar dispuesto a hacer”, concluyó el medio español.