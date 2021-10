José Mourinho rechazó dirigir al club más rico del mundo: Newcastle sigue en busca de un entrenador

Recientemente Newcastle destituyó al técnico Steve Bruce, el cual se encontraba al mando del conjunto de las 'urracas'. Desde entonces, los nuevos propietarios del club inglés han estado en la búsqueda de quien será su próximo entrenador.

Varios estrategas de renombre han sonado para sentarse en el banquillo de Newcastle, entre ellos está José Mourinho, técnico campeón de la Champions League con Inter y Porto, que ahora está a cargo de la Roma, en Italia.

Frente a este tema, el estratega portugués mencionó que. "¿Newcastle? He decidido quedarme. No me voy a ir. He firmado por tres años para este proyecto con la Roma y no abandonaré a mis jugadores", en una entrevista para 'Sky Sports'.

Pero no solo fue 'Mou' quien denegó esta opción, pues Rafael Benítez, Zinedine Zidane, Antonio Conte, Brendan Rogers y otros más, también hicieron lo mismo.

Al parecer, está siendo una tarea bastante complicada para los inversionistas saudís encontrar quien se quiera hacer cargo de este millonario proyecto.

En la carpeta de las 'urracas' siguen sonando otros nombres, como el de Unai Emery, Steven Gerrard o Roberto Martínez, actual entrenador de la Selección de Bélgica.