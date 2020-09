Jugadores de la Premier League y la lucha contra el racismo: "No Room For Racism"

Los jugadores de la Premier League vestirán en sus camisetas una insignia con la frase "No Room For Racism" (No hay espacio para el racismo) durante la temporada 2020/2021.

Esta decisión se ha tomado en la reunión de capitanes de la Premier League.

Los colegiados también la llevarán y servirá como "constante recordatorio" del compromiso de la Premier League, de sus clubes, de sus jugadores y de la asociación de árbitros de erradicar el racismo.

Esta iniciativa continuará con la que se llevó a cabo tras el parón de la temporada pasada en la que los jugadores vestían el nombre "Black Lives Matter" en sus camisetas.

Además, la liga seguirá apoyando a los jugadores que hinquen la rodilla antes del comienzo del encuentro.

"Tenemos un compromiso desde hace mucho tiempo de combatir la discriminación", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de la Premier, Richard Masters.

Los jugadores tienen mucho que decir en este tema. Hemos seguido hablando con ellos y escuchándolos y les apoyaremos al tiempo que enfatizamos la posición de la Premier ante el racismo", añadió.