Jurgen Klopp, apuntado por la salida de Sadio Mané del Liverpool: ¿mal jefe?

En medio del irregular arranque de este segundo semestre de 2022 de parte del Liverpool, en su participación en la Premier League de Inglaterra y la Champions League, son varios factores los que se vienen analizando, en donde ha surgido críticas por el nivel de algunos jugadores, el manejo del técnico Jurgen Klopp y también se ha hecho especial hincapié en la falta que puede hacer un hombre como Sadio Mané, quien se marchó al Bayern Múnich, de Alemania.

Con ese panorama, también han llegado opiniones y conceptos de algunos hombres que tuvieron pasado en el equipo de Anfield Road. Este es el caso de Salif Diao, exjugador de Liverpool, quie se refirió al caso de la partida de Mané de la nómina de los reds.

“Pienso que desde hace un par de años él -por Sadio Mané- llegó a la conclusión de que no recibía el cariño que él necesitaba. Aquí, en Anfield. No me refiero a los aficionados, creo que fue más con el entrenador", explicó inicialmente Diao, en declaraciones al medio partidario 'Anfield Watch'.

El hombre natural de Senegal y de 45 años, con amplia trayectoria en el fútbol de Inglaterra, prosiguió con sus palabras para complementar su concepto. Así dijo que: "las cosas no iban como deberían (con Mané) y ese es el motivo por el que decidió buscar un nuevo reto. Creo que como jugador top, cada vez que estas cuatro o cinco años en un club, puede ser bueno buscar un nuevo reto”.

Pese a esa palabras, hacia el exterior, a los hinchas y medios de comunicación, no se han dado declaraciones desde Liverpool que hayan denotado algún enfrentamiento o diferencia entre el futbolista y el entrenador.

Hay que indicar que en el último tiempo, en un plan de renovación de la nómina, con el visto bueno de Jurgen Klopp se presentaron fichajes como el de Luis Díaz, quien llegó procedente del Porto y que ahora carga con esa sobra de Sadio Mané, jugador que dejó un legado de goles y una sociedad importante en estadísticas en la delantera de Liverpool junto al egipcio Mohamed Salah.

Incluso, se han vertido opiniones de expertos en fútbol inglés que aseguran que al colombiano Díaz no le alcanzará para llegar a la altura de lo que dejó Mané, a pesar de que su nivel desde su arribo al histórico club ha ido creciendo, con buenas actuaciones, goles y un fútbol cargado de poder de desequilibrio en el frente de ataque.