Jurgen Klopp, entre sus salidas en falso de los últimos días y las aclaraciones del caso

Jurgen Klopp, el flamante entrenador del Liverpool de Inglaterra y en el que juega el colombiano Luis Díaz, es centro de atención en el fútbol de Europa y por eso en las últimas horas ha tenido que salir a dar explicaciones por unas palabras que mencionó en la previa del clásico frente a Manchester City y por las que fue señalado por supuesto racismo.

"Hay tres clubes en el fútbol mundial que pueden hacer lo que quieran financieramente", mencionó el timonel de los 'reds' y eso se tomó a mal porque habría hecho alusión a la procedencia de los dueños del City.

Publicidad

Ante esto Klopp salió a hablar nuevamente, en unas nuevas palabras que han tenido eco internacionalmente.

"En este caso en concreto no siento en absoluto que haya racismo. Me conozco, y no puedes asegurar algo de mí que está a kilómetros de distancia de mi personalidad", expresó Klopp.

El reconocido timonel, además de eso, también complementó y aseguró que "si fuera xenófobo, lo odiaría. Me odiaría a mí mismo por ser así".

Publicidad

Jurgen Klopp reconoció que en otras oportunidades sus palabras sí han sido polémicas y hasta más. Así indicó que "he dicho muchas veces cosas que estaban abiertas a malentendidos. Yo sé que no fue intencionado, pero este no es uno de esos casos. Si alguien malinterpreta eso, o quiere malinterpretarlo, no puedo cambiarlo. Se desde hace años que no soy siempre cuidadoso, intentaré serlo más en un futuro. Mi objetivo en general es no culpar a nadie nunca".

Publicidad



Jurgen Klopp también habló de la expulsión frente a Manchester City

Klopp estuvo a full en el partido contra el City y por eso nunca se sentó en el banquillo, se vio pendiente de cada instrucción para sus jugadores y también en una de esas reacciones en contra de los árbitros, le sacaron la tarjeta roja.

"Sé nuestro papel en público y lo difícil que es ser árbitro. Lo soy cinco veces a la semana en los entrenamientos y nunca lo haces bien. Al final todos somos seres humanos. Fue bastante intenso y ser siempre la versión perfecta de ti mismo no es posible y en estos momentos es más complicado", dijo el DT.

De igual forma reconoció su falla. "No tengo excusa ni la quiero. Sucedió, todos lo vieron y que me haya enseñado la tarjeta roja estuvo bien", finalizó.

Publicidad

¿Cuándo juega Liverpool?

Precisamente este miércoles, Liverpool tendrá una nueva salida en la Premier League de Inglaterra. Así se enfrentarán conta West Ham, a la 1:30 de la tarde, hora de Colombia.