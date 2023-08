Jurgen Klopp fue contundente y desmintió una posible salida de Mohamend Salah en el Liverpool

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, desmintió una posible salida del extremo egipcio Mohamed Salah a Arabia Saudí y dijo que no ha habido ofertas por él y que si las hubieras las rechazarían.

El 'faraón' ha sido objetivo de los rumores sobre un posible fichaje en los últimos días de mercado por parte de un club de Arabia Saudí, pero el alemán desmintió todas estas informaciones en rueda de prensa.

"No hay nada de que hablar", dijo Klopp este viernes. "Salah es un jugador del Liverpool y es esencial para nosotros. No hay nada, y si hubiera algo, la respuesta sería que no. ¿Está Salah comprometido? Al 100 %".

Salah, que renovó con un salario multimillonario la temporada pasada, ha vivido un convulso mercado veraniego por una posible salida del Liverpool, que se avivó cuando se enfadó visiblemente al ser sustituido en el primer partido de liga contra el Chelsea.

Publicidad

Su agente, el pasado 7 de agosto, insistió en el compromiso del egipcio con el Liverpool y dijo que si no estuvieran seguros de estar en el Liverpool no habrían renovado.

Y es que, cabe destacar que el egipcio ha sido uno de los jugadores claves en el proceso de Jurgen Klopp a cargo del Liverpool, pues, su aporte no solo es en materia de talento, calidad, jerarquía y desequilibrio, sino que también anota y asiste, por lo que su presencia en campo es casi que indispensable para el alemán.

Ahora, con la salida de unos varios jugadores, justamente hacia el fútbol árabe, que también trató de seducir a Luis Díaz; el entrenador de los 'reds' le apuesta a un proyecto liderado por el egipcio, en quien espera encontrar grandes actuaciones y lúcidas presentaciones en la presente temporada.

Publicidad

Con una igualdad y una victoria, Liverpool todavía no sabe lo que es la derrota en la Premier League 2023/24, que desde hace dos jornadas ya se puso en marcha.