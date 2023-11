Jurgen Klopp habló de la pelea de Pep Guardiola y Darwin Núñez: el alemán busca la paz

El Manchester City, líder de la Premier League, y el Liverpool, su primer perseguidor, empataron 1-1 el sábado en el Etihad Stadium, en el partido que abría la 13ª fecha. Las emociones fueron hasta después del compromiso cuando hubo una discusión protagonizada por Pep Guardiola y Darwin Núñez.

Sobre este tema se refirió el técnico de los 'reds', Jurgen Klopp, en rueda de prensa, pero decidió no darle más largas al asunto.

“Esta situación después del partido no tiene nada que ver con una feroz rivalidad histórica. Son emociones, no estoy seguro de ser yo quien deba explicarlo ya que no fui yo quien estuvo involucrado. No estuve en absoluto involucrado”, dijo inicialmente.

Luego, Klopp mencionó que tiene respeto tanto por Pep Guardiola, como por su jugador Darwin Núñez.

Publicidad

“Los amo a ambos así que traté de calmar un poco la situación sin saber al 100% lo que había pasado porque no entendía ni una palabra”, dijo de forma jocosa.

Para finalizar, el técnico del Liverpool hizo un llamado a no darle más vueltas al tema, que es fútbol y se viven muchas emociones.

“Realmente creo que no es nada que no esté ya resuelto. Son emociones. Pep quiere ganar y nosotros queremos ganar. Ninguno de los dos ganó, así que obviamente nadie está realmente contento y ese día pueden suceder estas cosas”; concluyó.

Pep Guardiola, entrenador del Bayern Múnich. OLI SCARFF/AFP

Publicidad

Ya en el trámite del partido de Manchester vs Liverpool, terminó 1-1 gracias a un disparo lejano de Trent Alexander Arnold (80) que puso el empate final en el marcador, después del gol inicial de Erling Haaland (27), la 50ª diana del noruego en Premier League.

Luego de 23 victorias consecutivas entre todas las competiciones del City en su cancha, la racha llegó a su fin, contra un equipo que no gana en el estadio 'citizen' desde noviembre de 2015.

Así fue la discusión entre Pep Guardiola y Darwin Núñez, tras Manchester City 1-1 Liverpool: