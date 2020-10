Jürgen Klopp no pudo describir mejor la lesión de Fabinho: "Es lo último que nos faltaba"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, habló sobre la lesión de su central Fabinho, lesionado a la media hora en Liga de Campeones, y aseguró que es "lo último" que les faltaba.

"Me ha dicho que sintió algo en el isquiotibial y eso no es bueno. Dijo que hubiera podido seguir jugando, pero sin esprintar, lo que no ayudaba tampoco mucho. Veremos. Sabremos más después de un escáner", apuntó el alemán en la cadena BT Sport.

El brasileño, que actúa de central ante las bajas de Virgil Van Dijk y Joel Matip , se marchó lesionado a los 30 minutos del encuentro ante el Midtjylland y tuvo que ser sustituido por Rhys Williams, canterano de 19 años.

Además, la preocupación se extiende para la Selección de Brasil que este 13 y 17 de noviembre estará enfrentando a Venezuela y Uruguay, respectivamente, por las Eliminatorias Sudamericanas.

