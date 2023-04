Jurgen Klopp, realista con una posible clasificación a Europa League, para la próxima temporada

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que a principios de temporada no hubieran pensado que clasificarse para la Europa League sería "algo fantástico", pero que el curso les ha "enseñado varias cosas".

El conjunto 'Red' es séptimo, con 53 puntos, a siete del Manchester United, que es cuarto, en la última posición que da acceso a la Champions League. El Liverpool tiene la Europa League a un punto y se enfrenta este domingo al Tottenham Hotspur en Anfield.

Sobre si se darían por satisfechos con clasificarse para la Europa League, Klopp aseguró que se contentarán "con lo que consigan".

"No empezamos la temporada pensando que sería un resultado fantástico, pero la campaña nos ha enseñado varias cosas. Queremos crear unas bases para clasificarnos para el mejor escenario posible. Exprimir todas las oportunidades que tengamos", aseguró el alemán, que rompería una racha de seis años seguidos en Champions.

"Durante muchos años lo hemos hecho muy bien, pero este año nos ha faltado regularidad. Esto es lo que ha cambiado y en lo que estamos trabajando", añadió Klopp.

Acá más declaraciones de Jurgen Klopp en rueda de prensa:

*El estilo de juego

"Queríamos darles a los chicos la oportunidad de encontrar algo de ritmo. El boleto para este equipo es la disposición para defender y contrapresionar. Me gustó mucho lo que vi, así que tengo que dar crédito"

*La actualidad de su próximo rival, el Tottenham

"Esta es una temporada en la que muchas cosas fueron difíciles para muchos equipos. No es genial para nosotros, pero abre la puerta a otros equipos. Los pequeños errores durante una temporada pueden tener un gran impacto. El equipo que tienen sigue siendo excepcional. Por qué no funcionó para ellos, no tengo idea. Fueron durante años el mejor equipo de contraataque de Europa. Espero que sean realmente buenos".

*Los lesionados

"Ibú Konaté volverá. Supongo que Naby entrenará hoy. Aún no me llegó el informe médico. Ox no está entrenando. Tenemos un par de jugadores fuera, pero los que todo el mundo conoce. Diogo recibió un fuerte golpe en la espalda, pero debería estar bien".

*Los resultados han llegado

"Es demasiado pronto para hablar de consistencia. Estoy contento con las actuaciones en este momento, ya que vi muchas cosas que queremos ver en los partidos, y eso es muy agradable para el entrenador. Queremos centrarnos en nosotros, pero no podemos ignorar la calidad del oponente. Siempre hay algo que mejorar. Estoy absolutamente bien con nosotros en este momento, pero tenemos que mantenernos enfocados y demostrar que el premio más importante en el fútbol son los tres puntos".