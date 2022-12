Jürgen Klopp rechazó una oferta de 93 millones de euros del Barcelona por Coutinho

El entrenador alemán del Liverpool dijo este sábado que el cuadro catalán está perdiendo el tiempo al intentar fichar al centrocampista brasileño, sea cual sea su oferta.

Jürgen Klopp ya rechazó una oferta de 93 millones de dólares por Coutinho, que marcó este sábado un magnífico gol en la victoria por 2 a 1 del Liverpool contra el Leicester en el Premier League Asia Trophy, celebrado en Hong Kong.

Se espera que el Barça haga una mejor oferta por el brasileño, pero Klopp insistió en que Coutinho seguirá en el Liverpool. "Si digo que no está en venta, no está en venta", dijo el entrenador alemán a la prensa británica. "No hay nada más que decir. Es una decisión del club, es mi decisión", declaró.

"Estamos acercándonos a un momento muy importante y queremos mejorar. Para ello tenemos que conservar a nuestros jugadores claves", afirmó Klopp.

El técnico confirmó que había hablado con Coutinho en privado antes del partido de este sábado, pero se negó a revelar el contenido de la charla.