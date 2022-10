Jurgen Klopp sabe que no todos se adaptarán tan rápido como Luis Díaz, en Liverpool

En Liverpool uno de los rimbombantes fichajes para la temporada 2022-23 fue el de Darwin Núñez, quien llegó para ocupar el lugar que dejó el senegalés Sadio Mané. A pesar de eso, aún no ha podido ‘despegar’ y en Inglaterra se habla constantemente de él.

A pesar de eso, Jurgen Klopp le dio un ‘espaldarazo’ al delantero uruguayo, y llamó a la calma, mencionando que no todos se adaptan fácilmente a lo que significa estar en un club como el de Merseyside. El DT sabe que no todos tendrá un impacto veloz, como se dio en el caso de Luis Díaz.

Por eso, este lunes, en rueda de prensa, el técnico alemán se refirió al presente de Darwin Núñez y mandó un mensaje claro y concreto.

“Llegan nuevos jugadores y queremos que brillen de inmediato y eso sucede de vez en cuando. Estamos completamente tranquilos. Es muy importante en nuestra situación que él no se preocupe. No parece que se esté preocupando”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, Jurgen Klopp mencionó que las situaciones de juego y externas a él también han afectado a la adaptación de Darwin Núñez en el Liverpool.

“Regresó del servicio internacional y tenía algo en los isquiotibiales, así que tuve que escuchar al equipo médico. La expulsión de tres juegos no lo ayudó, eso está claro. El equipo no está volando y eso no ayuda tampoco”, agregó el estratega alemán, defendiendo al ‘charrúa’.

Y es que desde la llegada de Luis Díaz a mitad de la temporada anterior, brillando de inmediato, marcando goles, dando asistencias y dando desequilibrio al Liverpool, en Inglaterra en especial los hinchas y la prensa del elenco rojo de Merseyside, esperan que pase lo mismo con los fichajes, en especial cuando se pagan varios millones de euros por ellos, como en el caso de Darwin Núñez.

Actualmente el delantero uruguayo tiene siete partidos con la camiseta del cuadro inglés, desde su llegada procedente del Benfica, de Portugal. El 'charrúa' registra dos goles y una asistencia.

¿En qué equipos ha jugado Darwin Núñez?

El delantero de Uruguay comenzó su carrera en Peñarol, en su país. Luego de sus buenas actuaciones dio el salto a Europa y vistió la camiseta del Almería, de España, aunque por su gran nivel fue visto por el Benfica, de Portugal, que lo fichó y ahí fue cuando se ganó un nombre en el 'Viejo Continente'. Para la presente temporada fue contratado por el Liverpool, de Inglaterra.