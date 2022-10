Jurgen Klopp y los retos que tendrán Luis Díaz y todos en Liverpool al enfrentar a Arsenal

Liverpool y Luis Díaz tendrán un reto más que importante este domingo en la Premier League cuando visiten este domingo 9 de octubre al líder, Arsenal, en el Emirates Stadium. Los 'reds' llegan con buen ánimo al partido contra los dirigidos por el español Mikel Arteta, luego de que a mitad de semana derrotaron por 2-0 a Rangers, de Escocia, en el grupo A de la Champions League.

Previo al juego con los 'gunners, el entrenador alemán del cuadro de Anfield, Jurgen Klopp, habló de los retos que tendrá su equipo para este determinante compromiso. De paso, le dio las claves a Luis Díaz y compañía para poder sacar los tres puntos, en juego de la décima jornada de la Premier League.

"Tenemos que ser más impredecibles, definitivamente. Necesitamos diferentes sistemas para eso también y este no es el único sistema con el que podemos jugar", dijo de entrada el estratega en rueda de prensa este viernes.

En medio de la conferencia de prensa, Klopp también se refirió al posible esquema utilizar contra el Arsenal, que se mantiene invicto en el actual campeonato inglés.

"No queremos hacerlo más complicado de lo que es, pero obviamente hay diferentes sistemas disponibles para nosotros y tenemos que elegir a partir de ahora cuál es el mejor para el próximo oponente, o el mejor para nosotros en ese momento", aseveró.

Por último, Jurgen Klopp fue consultado por la prensa si considera que los otros clubes de la Premier le aprendieron a jugar a su plantel, a lo que respondió lo siguiente.

"Algunos equipos aprendieron cómo jugar contra nosotros cuando no estamos en nuestro mejor momento. Otros equipos han descubierto cómo jugar contra nosotros durante años, pero todavía no les funcionó porque fuimos excepcionales en ese momento. Cuando no eres excepcional entonces parece, ‘Ah, ahora se dan cuenta’. No. En nuestros mejores partidos puedo mostrarte las partes en las que podríamos haber tenido problemas. No lo hicimos porque presionamos tanto que no pudieron encontrar espacios. No hay un sistema en el mundo sin debilidad; se trata de cómo nos desempeñamos", concluyó el estratega alemán de 55 años.

¿Cómo va Liverpool en la actual temporada de la Premier League?

El conjunto de Anfield Road marcha en la casilla número nueve con sólo 10 puntos, mientras que el Arsenal es líder de la Premier League con 21 puntos. Los 'reds' necesitan los puntos para ascender en la tabla de posiciones y los 'gunners' para mantener el primer lugar.